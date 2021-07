Rui Pinto disposto a ajudar Premier League na investigação ao Manchester City

O pirata informático Rui Pinto está disposto a ajudar a Premier League a investigar o Manchester City sobre a infração do fair play financeiro. Ao jornal Daily Mail, Francisco Teixeira da Mota, advogado do criador do Football Leaks, disse que "Rui mantém-se comprometido a colaborar com as autoridades nacionais e internacionais para desvendar as más-práticas no futebol e contribuir para a sua transparência."







A investigação ao Manchester City começou com documentos revelados por Rui Pinto. A batalha legal entre a Premier League e o Manchester City dura há dois anos e meio. A Premier League está a investigar pagamentos feitos por patrocinadores, na medida em que suspeitam que o presidente do clube, o xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, simulou financiar o clube através da Eithad Airways (companhia aérea de Abu Dhabi), quando afinal a empresa só aplicou oito milhões dos €67,5 anuais.O Daily Mail revelou emails que adensam as suspeitas. Um acordo assinado entre o CEO do Manchester City e o CEO da Eithad - um dos patrocinadores - indicava que do pagamento de 12 milhões de libras, a Eithad teria que pagar quatro, em 2011.Documentos revelados por Rui Pinto levaram à investigação do Manchester City pela UEFA, que resultou numa sanção de dois anos sem jogar a nível europeu e numa multa de €30 milhões por inflacionar os valores do patrocínio. Contudo, a proibição de jogar caiu e a multa acabou reduzida para €10 milhões quando o Manchester City recorreu junto do Tribunal de Arbitragem do Desporto.