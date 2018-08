O Movimento Frente Cívica (MFC) acredita que vai conseguir recolher, até 15 de Setembro, as 20 mil assinaturas necessárias para que a iniciativa legislativa de extinção dos contratos de parcerias público privadas rodoviárias seja aprovada e já possa ser incluída no Orçamento do Estado de 2019. Lançada em Abril, a proposta já tem mais de cinco mil assinaturas e o presidente do MFC, Paulo Morais, não duvida que o objectivo é concretizável. A iniciativa está agora colocada no site da Assembleia da República para que possa ser assinada por qualquer cidadão e, mesmo em Agosto, o advogado continuará a participar em vários encontros de esclarecimento, como acontece no próximo dia 13, em Portimão.

"Já temos alguns milhares de assinaturas recolhidas pessoalmente pelos elementos do MFC e não duvido que vamos alcançar esse objectivo", disse em declarações à SÁBADO. Paulo Morais considera que o fim das PPP rodoviárias urge, sendo que, caso as mesmas sejam extintas, os números indicam "uma poupança de mil milhões de euros só em 2019". Em causa, estão 21 concessões e subconcessões de Norte a Sul do País, algumas em vigor até 2040.

"As parcerias público-privadas rodoviárias constituem actualmente um dos maiores problemas do País. O pagamento das rendas destas estruturas tem vindo a depauperar as contas públicas e a contribuir para o enriquecimento indevido de alguns grupos privados, à custa de recursos dos cidadãos, que poderiam ser canalizados para outros fins de maior utilidade social", lê-se no texto da iniciativa legislativa. Para Paulo Morais, a solução é clara. "Extinguir os contratos actuais, sendo naturalmente entregues ao Estado e sendo indemnizados os concessionários pelo valor justo do património", explicou.



À SÁBADO, o advogado recordou que as PPP rodoviárias estão avaliadas, pelo Eurostat, em 5,5 mil milhões de euros. "O Estado Português prevê pagar aos concessionários nos próximos 20 anos mais de 18 mil milhões de euros", atirou, dizendo que estes contratos têm "pouco de parcerias" – os prejuízos "ficam apenas do lado do Estado", reforçou. "Manter as rendas actuais representa um prejuízo de 11 mil milhões de euros", disse. Paulo Morais explica os números: a poupança permitiria "construir mais de 30 hospitais ou duas mil escolas". Além de descer os valores de portagens, que isolam cada vez mais o Interior, ou baixar o IVA da electricidade.

"Podia usar outro termo simpático, mas a existência destes negócios deve-se à corrupção", atirou Paulo Morais, lembrando que alguns dos responsáveis pela elaboração destes contratos, Ferreira do Amaral, Valente de Oliveira ou Almerindo Marques, agora estão do lado de quem "lucra" com as rendas.

"Os partidos que estiveram no poder nos últimos 25 anos – PS, PSD e CDS – terão aqui uma oportunidade de se redimir das suas responsabilidades", acrescentou Paulo Morais, explicando que, depois de recolhidas as assinaturas, o MFC tentará sensibilizar os deputados para a "urgência desta decisão". As eleições de 2019 podem ser um trunfo – os partidos têm noção que podem "ser penalizados" caso não aceitem acabar com as PPP.