O Governo declarou na quarta-feira "situação de alerta" para o País entre esta quinta-feira e segunda-feira devido ao calor extremo e ao agravamento do risco de incêndio florestal. Portugal continental está debaixo de uma onde de calor extremo, com temperaturas que podem chegar aos 45ºC.

"Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal, o Governo, através do Ministro da Administração Interna assinou, esta quarta-feira, o Despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta para o período compreendido entre os dias 02 e 06 de agosto, para a globalidade do território continental", declarou o Ministério da Administração Interna em comunicado.

Onze distritos estão assim sob aviso vermelho, o mais grave, devido a um anticiclone que transporta ar quente do norte de África. Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o "período excepcional de calor" prolonga-se até domingo, com a temperatura máxima do ar, "em grande parte do território do continente", a registar valores da ordem dos 40ºC. A excepção é a costa algarvia, que terá máximas entre 30ºC e 35ºC.

No "período mais crítico", entre esta quinta-feira e sábado, em vários locais do Alentejo, vale dos rios Douro e Tejo e na Beira Baixa a temperatura máxima poderá chegar aos 45ºC. Em Évora e Santarém, as máximas poderão bater os 46ºC.

Também as temperaturas mínimas serão "muito elevadas", atingindo valores próximos de 25ºC "em grande parte do território".

Pelo menos até sábado, Lisboa, Setúbal, Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga vão estar sob aviso vermelho, o mais grave numa escala de quatro.

Risco de incêndio

Trinta e dois concelhos do Algarve, Alentejo e do interior Norte e Centro do país estão em risco máximo de incêndio. De acordo com o IPMA, além destes concelhos em risco máximo, estão em risco muito elevado de incêndio quase uma centenas de outros municípios dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Aveiro, Porto, Coimbra, Viseu, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que variam entre o "reduzido" e o "máximo".

Devido à onda de calor prevista para os próximos dias, que pode ter "máximos históricos" de temperaturas máximas, a Protecção Civil estendeu o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.

A Protecção Civil justifica estes procedimentos com o agravamento do risco de incêndios florestais devido à previsão do aumento da temperatura e da redução da humidade no ar.

No âmbito desta "Declaração da Situação de Alerta", prevista na Lei de Bases de Protecção Civil, o Governo determinou medidas de carácter excepcional – como a dispensa do serviço de funcionários públicos que sejam bombeiros.





Entre as medidas excepcionais, contam-se o aumento do grau de prontidão e mobilização de equipas de emergência médica, saúde pública e apoio psicossocial, e a mobilização "em permanência" das equipas de Sapadores Florestais, do Corpo Nacional de Agentes Florestais e dos Vigilantes da Natureza que integram o dispositivo de prevenção e combate a incêndios.

Com Lusa.