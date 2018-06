Presidente da Associação Frente Cívica diz que não prisão do antigo governante provocou "justificado alarme social" e perguntou se a Relação do Porto já encaminhou o recurso apresentado por Vara.

O presidente da Associação Frente Cívica, Paulo Morais, pediu esclarecimentos ao presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade, sobre o caso de Armando Vara, condenado a cinco anos de prisão efectiva em 2014 mas ainda sem cumprir pena. No documento a que a SÁBADO teve acesso, Paulo Morais diz que a não prisão de Vara "gerou na sociedade portuguesa uma indignação generalizada, provocando mesmo justificado alarme social".



A5 de Abril de 2017, o Tribunal da Relação do Porto confirmou a condenação da maioria dos 32 arguidos individuais que recorreram: Manuel Godinho (o sucateiro que geria o Grupo O2), Paulo Penedos e Armando Vara, que recebeu indevidamente 25 mil euros do primeiro para facilitar adjudicações. O antigo ministro perdeu todos os recursos que foi apresentando, mas a execução da pena depende sempre dos autos do processo Face Oculta transitarem em julgado, com as decisões das instâncias superiores. E, actualmente, Vara espera por uma decisão do Tribunal Constitucional.



No documento, o presidente da Associação Frente Cívica recorda que o Conselho Superior da Magistratura explicou que a tramitação do processo dependia "da exclusiva responsabilidade do Tribunal da Relação do Porto". A 17 de Abril, em declarações à SÁBADO, a juíza desembargadora Paula Guerreiro, responsável pelos recursos na Relação do caso Face Oculta, garantiu que o processo seria enviado para o Constitucional "brevemente".



E é esse esclarecimento que Paulo Morais exige agora a Costa Andrade. "Face a todas estas informações de que hoje dispomos e atento o facto de que a indignação na opinião pública é crescente face a esta falta de execução e consequente cumprimento duma decisão judicial, solicitamos nos informe, com a brevidade possível, se o interposto recurso já deu entrada no Tribunal Constitucional e, caso afirmativo, qual o efeito, suspensivo ou meramente devolutivo, que lhe foi atribuído", lê-se no comunicado.