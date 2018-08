Ministério da Administração Interna toma decisão devido ao "significativo agravamento do risco de incêndio florestal" provocado pelas altas temperaturas.

O Governo declarou situação de alerta para todo o território continental entre esta quinta-feira e segunda-feira. Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna, a decisão deve-se às "previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal".



O gabinete de Eduardo revelou ainda que, no âmbito da Declaração da Situação de Alerta, prevista na Lei de Bases de Protecção Civil, vão ser implementas medidas de carácter excepcional como a "elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas", sendo permitida "a interrupção da licença de férias e/ou suspensão de folgas e períodos de descanso".



Esta decisão significa também o "aumento do nível de prontidão das equipas de resposta das entidades com especial dever de cooperação nas áreas das comunicações [operadoras de redes fixas e móveis] e energia [transporte e distribuição]".

Esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho, activado por causa do calor, às regiões de Lisboa e Setúbal, elevando para 11 os distritos onde são esperadas temperaturas extremas. Assim, os distritos abrangidos pelo aviso vermelho por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima são Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e Vila Real.

Segundo o IPMA, a temperatura vai manter-se muito elevada até ao fim de semana, com os avisos laranja a passarem a vermelhos (o nível mais grave) a partir de quinta-feira e mantendo-se até às 05h59 de sábado.

O IPMA adverte que as temperaturas máximas vão estar "muito acima dos valores normais para a época" e podem atingir "máximos absolutos em vários locais", com máximas a rondarem os 45ºC e as mínimas a aproximarem-se dos 30ºC.

Devido ao agravamento do risco de incêndio, causado pela subida da temperatura e da redução da humidade, o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a fogos está em vigor nos distritos do centro e norte do país.

A Marinha e o Exército vão reforçar, com mais 19 patrulhas e 76 militares, o apoio à Protecção Civil, podendo as acções serem prolongadas caso a meteorologia o justifique.

Num aviso à população, a Protecção Civil recorda que é proibido fazer queimadas e fogueiras ou lançar balões e foguetes, fumar ou fazer lume nas florestas e nas estradas circundantes.



Com Lusa