O Governo está a duas semanas de entregar o Orçamento do Estado para 2019, o quarto desta legislatura. Aumentos salariais na Função Pública, contagem do tempo de carreira dos professores, investimento na saúde e redução do IVA da electricidade e do gás natural estão entre as medidas do Executivo que mais têm causado fricção entre parceiros de coligação parlamentar.



Em Agosto, durante a "Festa de Verão" do PS, em Caminha, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou algumas propostas, assegurando que não porá em causa "o rigor orçamental". No Programa de Estabilidade 2018-2022, o Governo definiu como meta para o próximo ano um crescimento económico de 2,3%, um défice de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) e a redução da dívida pública para 118,4%.



Os temas prioritários do Bloco de Esquerda para o Orçamento é a baixa do IVA na eletricidade, avanços na reforma por inteiro para longas carreiras contributivas e o investimento na saúde e educação. Pelo PCP, o secretário-geral, Jerónimo de Sousa, tem vindo a defender a "continuação da reposição de rendimentos e direitos", sublinhando a necessidade de aumentos de salários e das pensões, além da aposta no investimento público, em especial na saúde, na educação, na cultura.



Aumentos para a função pública

Os trabalhadores do Estado, que não são aumentados desde 2009, exigem aumentos salariais para 2019 entre 3% e 4%. Além disso, os sindicatos da função pública querem descongelamento das progressões que está a decorrer de forma faseada desde Janeiro de 2018.



O chefe de Governo frisou, em entrevista ao Diário de Notícias, que "é um tema que será discutido seguramente na negociação no momento próprio". Mais tarde, questionado sobre se haverá um aumento do salário base dos trabalhadores da administração pública em 2019, Costa referiu que, apesar da proposta estar em fase de negociação sindical, o seu Executivo irá "tão longe quanto for possível".

"Entendo que teria maior eficácia concentrar a margem financeira que existe em quem mais precisa e onde a diferença é maior do que disseminar de uma forma igualitária por todos, beneficiando todos pouco. Em alguns vencimentos, nos mais altos, essa diferença não fará a diferença", alegou o primeiro-ministro.



Contudo, a coordenador do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, diz que as actualizações dos salários na Função Pública devem ser "para todos". "Ter salários congelados há 15 anos não é forma de tratar nenhum trabalhador nem no Estado nem em nenhum setor da economia. Os salários devem ser atualizados", disse, contrariando a intenção de Costa de aumentar apenas os salários mais baixos.



Contagem do tempo de carreira dos professores



As estruturas sindicais dos professores reclamam a contabilização de nove anos, quatro meses e dois dias, mas o Governo tem defendido que a medida teria um impacto orçamental difícil de comportar e mostrou abertura para alterações no regime de aposentação.



Em entrevista ao jornal Público em 23 de Julho, o ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou que "não é possível pôr em causa a sustentabilidade de algo que afecta todos só por causa" da contabilização do tempo de serviço dos professores.



Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP instaram o Governo a resolver a situação com os professores, devido ao diferendo quanto à contagem do tempo de serviço. À Lusa, fonte do PCP reforçou que o Governo tem que cumprir o acordado no Orçamento do Estado. "O que esta situação revela é sobretudo resultado do protelamento pelo Governo da resposta devida aos professores quanto à contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira", criticou fonte partidária.



"O Governo tem de cumprir a lei, o que está no Orçamento do Estado. Se o Governo não o fizer, que confiança é que nós temos em qualquer Orçamento do Estado que seja aprovado, para qualquer profissão, para qualquer sector, que vai acontecer o que lá está", afirmou Catarina Martins. "Os professores não pedem nenhum retroactivo sobre o que deviam ter recebido e não receberam, estão absolutamente disponíveis a que o descongelamento da carreira tenha efeitos para lá da legislatura, não querem tudo de uma vez. Tudo o que dizem é que não façam de conta que é a mesma coisa trabalhar dois anos ou trabalhar nove."



Para a coordenadora do BE, "há um problema que tem de ser resolvido e seria estranho que o primeiro-ministro não compreendesse esta situação e não percebesse que tem de agir".



À exigência de contagem do tempo de serviço dos professores juntam-se outras carreiras especiais da função pública, como enfermeiros, funcionários judiciais, guardas prisionais, polícias e profissionais da GNR.



Redução do IVA da electricidade e do gás natural



O IVA sobre a eletricidade, uma taxa sobre as renováveis e alterações no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) são matérias em cima da mesa.



"Estamos disponíveis para debater a fiscalidade da energia no quadro do Orçamento do Estado", declarou no parlamento o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes, em 21 de julho, durante a discussão de iniciativas para o fim do adicional ao ISP.



Apesar de já ter sido chumbada no parlamento, o BE e o PCP asseguram que vão insistir na redução do ISP durante as negociações do OE2019, nomeadamente o fim do adicional a este imposto que foi criado em 2016. Em 09 de agosto foi publicada uma resolução da Assembleia da República a recomendar ao Governo a "redução imediata" do ISP e "a sua adequação face ao aumento do preço do petróleo". Quanto à criação de uma taxa sobre as empresas produtoras de energias renováveis, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, admitiu em maio, em entrevista ao Negócios, que o tema "não é assunto encerrado".



Já sobre a redução do IVA da eletricidade, a coordenadora do BE, Catarina Martins, assinalou, no final de julho, a existência de avanços durante as negociações na posição do Governo acerca desta matéria. A subida da taxa do IVA de 6% para 23% entrou em vigor em 01 de outubro de 2011. A medida constava do programa da 'troika' para o resgate português.



Actualização das pensões



Em janeiro, as pensões voltam a ser atualizadas de acordo com a lei que tem em conta a inflação (sem habitação) e o crescimento do PIB. Esta atualização, permitirá, segundo o Governo, que 98% dos pensionistas tenham em 2019 um aumento superior ao valor da inflação.



Além deste acréscimo previsto na lei, o Governo e os parceiros políticos no parlamento estão a negociar um aumento extraordinário para os pensionistas, pelo terceiro ano consecutivo, que tem sido atribuído em agosto e que varia entre seis e 10 euros.



Tanto o BE como o PCP exigem que no próximo ano este aumento seja atribuído logo em Janeiro. Em causa está uma atualização extraordinária por pensionista cujo montante global das pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), ou seja, de 643,35 euros em 2018.



Ainda sobre este tema, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, comprometeu-se em 04 de julho, no parlamento, a corrigir uma "divergência" através da inclusão de uma norma no OE2019 para que o aumento extraordinário das pensões seja incorporado no referencial dos valores mínimos das pensões.





Perante as críticas dos vários partidos sobre a falta de investimento público, o primeiro-ministro sinalizou que o Governo vai "dar continuidade ao investimento na saúde, educação e infraestruturas".Uma das prioridades do Governo será a Saúde, sector que receberá 300 milhões de euros em 2019, com o objectivo de resolver os problemas actuais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).