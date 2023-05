Mariana Mortágua é a nova líder do Bloco de Esquerda

A deputada Mariana Mortágua foi eleita este domingo a nova coordenadora do Bloco de Esquerda. A Moção A, subscrita pela deputada, venceu com 83% dos votos da XIII Convenção, este fim de semana no Complexo Multiusos do Casal Vistoso.



Lusa

"Levantem os braços um pouco mais. Só faz bem. Precisamos de tonificar o Bloco de Esquerda", brincou José Gusmão, em nome da mesa da convenção, enquanto contava os votos dos delegados. No fim, a Moção A venceu 439 votos, enquanto a E (de Pedro Soares) obteve 78 votos. Houve 11 abstenções.





Também a lista A venceu pela mesa nacional com 490 votos, tornando Pedro Filipe Soares o novo responsável. A Moção E conseguiu 95, com 13 brancos e dois nulos. Em mandatos, a lista de Mortágua fica com 67 e a de Pedro Soares com 13.No total, houve 121 intervenções nesta XIII Convenção, com 47 mulheres e 74 homens. "Temos de melhorar na paridade", lamentou José Gusmão.