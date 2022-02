Há Bloco para além de Catarina Martins?

O Bloco de Esquerda vai deitar-se no divã para perceber o que correu mal nas legislativas. Sem vontade de antecipar a Convenção Nacional, que só deve acontecer em 2023, a direção do BE está a planear uma Conferência Nacional para abril. A ideia, explica fonte oficial, é “discutir a estratégia e a intervenção do BE nos próximos tempos”. Na prática, isso significa abrir a porta a uma reflexão sobre o rumo político sem pôr em causa a liderança. Mas o momento servirá também para a direção medir o pulso ao descontentamento interno.



Catarina Martins não tem a cabeça a prémio numa força política que gosta pouco de pessoalizar as questões internas, mas isso não significa que não haja descontentes e quem gostasse de ver novos rostos no BE. Pelo contrário.



Críticos ponderam Convenção

A fação mais visível da oposição interna está na plataforma Convergência. E esse grupo não desistiu de pôr em causa a forma como o partido tem sido liderado. Por estes dias, a Convergência está a organizar reuniões distritais um pouco por todo o País.