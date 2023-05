Mariana Mortágua chega à liderança do Bloco de Esquerda com uma moção que lança o conceito de "vida boa". Uma das expressões mais repetidas nesta Convenção bloquista, que tem raízes na América do Sul.

Mariana Mortágua trouxe nesta Convenção do Bloco de Esquerda (BE) um conceito novo para a política nacional, "a vida boa". Uma promessa em que se sustenta grande parte da Moção A, que trouxe ao conclave bloquista, e que se quer afirmar como um horizonte de esperança que mobilize a esquerda numa altura de ascensão da extrema-direita. "O dever da esquerda é recuperar forças, unir as vontades sociais que não desistem de lutar por uma vida boa", enunciou Mortágua no discurso de apresentação da sua Moção.