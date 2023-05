Mariana Mortágua diz ao que vem: um programa por uma "vida boa", uma política de causas contra a degradação da democracia, com a mira apontada aos especuladores financeiros e ao rentismo. E a ideia de um novo folego ao BE. "Estes 24 anos, esta sala cheia, são só o começo do Bloco de Esquerda", avisou a nova coordenadora bloquistas.

Contra o medo, esperança. A vacina contra a extrema-direita, acredita Mariana Mortágua, está na construção de um programa assente na ideia de uma "vida boa" para todos. No seu primeiro discurso como coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mortágua quis trazer entusiasmo e alegria e "todo um programa" que, afinal, é o de sempre, o socialismo, desta vez com propostas novas, como a criação de leques salariais máximos e um Serviço Nacional de Cuidados.