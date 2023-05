Francisco Louçã: 'A maioria absoluta não será salva, ela morreu'

O fundador do Bloco de Esquerda e ex-conselheiro de Estado Francisco Louçã proclamou este sábado "a morte da maioria absoluta".







"Um ano depois, a maioria absoluta é um fantasma. Pergunto então, o que fizeram da vitória [os que votaram no PS por voto útil] e onde está a estabilidade prometida?", aponta o antigo líder bloquista."O desastre da maioria absoluta está a corroer a confiança democrática", salienta. Entre vários exemplos apontados, Louçã falou da demissão de Miguel Alves — um coordenador do Governo demitido "por contas estrambólicas" — ou a crise da habitação. "Nos 50 anos do 25 Abril, não acha estranho que Lisboa seja a segunda capital mais cara da Europa?"Num discurso alinhado ao que Catarina Martins Mariana Mortágua haviam dito, Louçã reforçou a proclamação da morte da maioria absoluta do Executivo de António Costa: "A maioria absoluta não será salva, ela morreu-se." "Citando Chico Buarque, é preciso espantar este tempo feio", disse.A XIII Convenção Nacional do BE, que vai eleger a nova liderança, começa este sábado em Lisboa com um arranque dominado pelo discurso de despedida de Catarina Martins, a apresentação e discussão das moções em disputa e as intervenções dos delegados.