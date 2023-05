No projeto político que tem para liderar o BE, a deputada bloquista diz que quer dar uma "vida boa" aos portugueses, apontando Costa como cúmplice da "necropolítica da extrema-direita".

No meio de "hara-kiris" do Governo, Mariana Mortágua quer "a vida boa"

Mariana Mortágua apresentou este sábado no congresso do Bloco de Esquerda o seu projeto de liderança para o partido. E se "Levar o País A Sério" foi o mote da convenção, frase estampada em todo o lado do Complexo Multidesportivo do Casal Vistoso, o soundbite da deputada era outro: "A vida boa".