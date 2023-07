Morreu o historiador José Mattoso. Tinha 90 anos

Morreu o historiador José Mattoso, autor de História de Portugal, História da Vida Privada em Portugal e A identificação de um país. Tinha 90 anos e é um dos maiores nomes da historiografia em Portugal.







José Mattoso nasceu em Leiria, em 1933, filho do também historiador Tornou-se monge beneditino no mosteiro de Singeverga, em Santo Tirso, onde passou 20 anos até abandonar a vida monástica. "Quando fui para o mosteiro, tinha um ideal e tentei viver esse ideal a sério, na minha vida monástica. Acabei por me incompatibilizar com os superiores, pois o que eles procuravam não era aquilo que eu procurava", relatou em entrevista dada à JN História, em 2016. "Eu tento ser fiel a mim próprio, e penso que é bom, para todas as pessoas, serem fiéis a si próprias."Tirou o doutoramento em História Medieval na Universidade de Lovaina, na Bélgica, e tornou-se em 1975 professor catedrático (agora jubilado) no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL). Foi vice-reitor da mesma universidade e dedicou-se ao estudo das ordens monásticas, da época medieval e da aristocracia.Dirigiu a Torre do Tombo entre 1996 e 1998. Foi distinguido com o Prémio Pessoa em 1987, e era Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada desde 1992.Era casado e doou a sua biblioteca ao Campo Arqueológico de Mértola.Em 2016, na mesma entrevista, definiu Portugal como "um país à procura do seu destino. Não há meio de o encontrar".