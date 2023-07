A história da vida de José João da Conceição Gonçalves Mattoso teve a primeira linha escrita a 22 de janeiro de 1933, em Leiria. Foi um de oito irmãos, filhos de António Gonçalves Mattoso, professor do ensino secundário e autor de compêndios de História que veiculavam a doutrina do Estado Novo. O pequeno José era sobrinho-neto de José Alves Mattoso, bispo da Guarda entre 1914 e 1952, e afilhado de batismo do pintor modernista português Lino António (1898-1974).