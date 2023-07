Alto cargo europeu? Só cá dentro se dá António Costa como certo lá fora

António Costa fica no Governo ou vai para Bruxelas? A questão já fez correr muita tinta nos media em Portugal e levou inclusivamente o Presidente da República a garantir que convoca eleições se Costa sair prematuramente para um cargo europeu. No mês passado, a especulação ganhou mais gás, depois de o Público citar uma fonte sénior europeia que dá como certa a nomeação do primeiro-ministro português para a presidência do Conselho Europeu. Mas terá António Costa um futuro garantido nessa ou noutra posição? As certezas debatidas em Portugal contrastam com a prudência de quem está na “bolha de Bruxelas” – António Costa tem hipóteses, mas muita coisa pode ainda acontecer.