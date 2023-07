Costa após demissão de governante: 'Deixemos a Justiça funcionar'

O primeiro-ministro António Costa comentou este sábado a demissão do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, que foi constituído arguido por participação económica em negócio e corrupção. "Deixemos a Justiça funcionar", afirmou Costa aos jornalistas, à margem do Conselho de Ministros informal em Sintra. "O que é importante é continuar a governar a pensar nas pessoas."







Este sábado, o jornal Correio da Manhã detalha que Marco Capitão Ferreira assinou em março de 2019 um contrato fictício em que recebeu 61,5 mil euros por cinco dias de trabalho. O contrato era por serviços de consultoria jurídica, junto da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), e relativos à manutenção dos helicópteros EH-101. O contrato de manutenção era de valor superior a 3,5 milhões, mas dois meses depois, a Defesa desistiu do mesmo.Na altura, a DGRDN era dirigida por Alberto Coelho, um dos arguidos na operação Tempestade Perfeita que foi detido em dezembro de 2022. O ex-secretário de Estado da Defesa Nacional também foi agora constituído arguido no âmbito desta operação.Marco Capitão Ferreira demitiu-se esta sexta-feira, no mesmo dia em que foi revelado que admitiu Miguel Fernandes, ex-administrador do Alfeite, para assessor da administração da holding da Defesa, IdD - Portugal Defence, mas o gestor nunca foi visto a exercer funções nesse local.Marco Capitão Ferreira desempenhava as funções de secretário de Estado da Defesa desde o início do atual Governo socialista de maioria absoluta.O XXIII Governo Constitucional, o terceiro chefiado por António Costa, suportado por maioria absoluta do PS no parlamento, já teve 13 saídas de ministros e secretários de Estado, em cerca de um ano e três meses.Com Lusa