Morreu a jornalista Leonor Xavier

A jornalista e escritora Leonor Xavier morreu esta segunda-feira, vítima de cancro do colón. A notícia foi avançada pelo diplomata Francisco Seixas da Costa no Facebook. Leonor Xavier tinha 78 anos.



"Partiu a Leonor Xavier. Foram anos de luta corajosa contra o "passageiro clandestino" que lhe rondava as horas", pode ler-se na publicação.





Sobre a amiga escreveu ainda que tinha "uma coragem acima do mundo". Com "uma cabeça arejada, positiva, que olha as pessoas de frente, guiada por uma ética à prova de bala, com valores que caldeou ao longo dos anos".Leonor Xavier viveu no Brasil entre 1975 e 1987 onde foi correspondente do Diário de Notícias no Rio de Janeiro. Em Portugal, trabalhou na revista Máxima,, Vogue e no Jornal de Letras.O velório está marcado para esta segunda-feira a partir das 17h na Capela do Rato, em Lisboa. O funeral será amanhã às 10h.Foi casada 19 anos com Alberto Xavier, professor universitário, com quem teve três filhos. Em março de 1987 conheceu Raul Solnado com quem manteve uma relação durante 15 anos.Em 2014 descobriu que sofria de cancro no colón, a mesma doença que vitimou o seu pai.Entre as obras publicadas contam-se as biografias de Maria Barroso (Um Olhar Sobre a Vida) e Raul Solnado (A Vida Não Se Perdeu). É ainda autora de romances como Ponte Aérea (1983) ou Botafogo (editado em Portugal em 2004). Em 2016, venceu o Prémio Frei Bernardo Domingues com o livro Passageiro Clandestino, onde fala da sua vida como doente de cancro.Garantia numa entrevista ao jornal Expresso , em abril deste ano, que quando partisse iria "de barriga cheia". "Tenho uma visão jubilosa, gratificada e plena da vida. Quando ela acabar, costumo dizer que irei de barriga cheia."