Francisco César: 'Não divido o interesse dos Açores em direita e esquerda'

Francisco César, filho do histórico Carlos César, vai ser cabeça de lista do PS no círculo dos Açores nestas Legislativas. Em entrevista à SÁBADO, diz que se for preciso vai estar contra o seu partido no Parlamento.

Aos 43 anos, Francisco César prepara-se para, pela primeira vez, saltar dos Açores para o continente. Foi ele o escolhido para liderar a lista de candidatos pelos Açores do PS, onde há muito é deputado na Assembleia Legislativa e um dos homens fortes do aparelho regional do PS. Nas últimas eleições, o partido obteve três mandatos na região.



Em entrevista à SÁBADO, o economista diz que não está preocupado com os ataques que vai sofrer por ser filho de Carlos César, antigo presidente do Governo Regional dos Açores e atual presidente do PS. "Ninguém me verá ou ouvirá a fazer qualquer referência à família dos meus adversários políticos."



Um pretexto também para falar sobre a turbulenta situação política açoriana, onde governa uma espécie de geringonça de direita, sobre o que falhou ao PS para perder o poder na região e como pretende defender os interesses dos Açores em Lisboa. "A regra geral a que os deputados socialistas se associam é a da liberdade e não a da disciplina de voto". Mas não haverá uma espécie de repetição do deputado do queijo limiano. "Os queijos açorianos já são reconhecidos pelos consumidores."