Leonor Xavier, a escritora que devorava a vida

"Espantam-se algumas pessoas quando digo que na hora da morte irei de barriga cheia, de vida bem vivida, de incidentes e acidentes a que o cancro se acrescentou. Tenho fé, a presença de Deus em mim é nunca sentir solidão, nesta experiência muito solitária, eu nunca desespero por me achar só", disse Leonor Xavier à SÁBADO, em 2014. A escritora e jornalista morreu, na madrugada desta segunda-feira, 13, no IPO de Lisboa, onde estava internada há vários dias. Tinha 78 anos.



A viagem a Atenas

Nos últimos meses, Leonor já falava com muita dificuldade – os tratamentos de quimioterapia tinham-lhe afetado as cordas vocais – e alguns amigos confessam que evitavam falar com ela ao telefone para que não se esforçasse. Preferiam enviar-lhe mensagens. Foi o que, há poucos dias, fez Mary Salgado, de quem era amiga desde a adolescência. "Escrevi-lhe que desejava que melhorasse rápido para poder ir passar o Natal com os filhos. Ela respondeu: ‘Agradeço, com muito amor. Muitos beijinhos’", contou à SÁBADO, a irmã do ex-banqueiro Ricardo Salgado. E acrescentou: "Era uma pessoa fantástica, com uma força de viver como nunca vi. Ainda este verão me desafiou para irmos a Atenas porque tinha lá imensos amigos que gostaria de me apresentar".



O diagnóstico, de um cancro no cólon com metástases no fígado, chegou no final de 2013. Estava num almoço de amigas quando o irmão, médico, lhe ligou a dar a notícia. E partilhou com elas: "Tenho um cancro". Todas ficaram assustadas, menos Leonor. "Não sei porquê, achei que as coisas iam correr normalmente", contou numa entrevista à SÁBADO. "Desde pequena cheia de energia e de força, nunca pensei que algum dia eu pudesse ter cancro. Cumpria as consultas no posto de Saúde, fazia as análises, tomava os comuns remédios para a tensão arterial, uma febre ou uma constipação eram raras em mim", disse.