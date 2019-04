"Sou uma garimpeira de gente"

Como surgiu o título do seu livro, que acaba de ser lançado, Há Laranjeiras em Atenas?

Surgiu logo no primeiro momento do livro. Fui várias vezes à Grécia ao longo da vida e numa dessas viagens ia com amigas belgas ao encontro de amigos gregos, e era maio. Então, pelas ruas de Atenas, fomos encontrando laranjeiras e eu fiz esse comentário. E todos me disseram quase em coro: "Isso é um título fantástico". Anotei, como anoto tudo. Outro dia, também me surgiu uma palavra, que é "balburdioso", que me inspirou para a grande mistura que é este livro.

Por que aponta este livro como um exercício de memórias?

Porque quando se chega à fase da vida em que me encontro – vou fazer 76 anos – já se viveu muito. Amei, viajei, dancei, conheci pessoas e vivi fora de Portugal. Além de que me interesso por política, por sociedade e por religião. Por isso, as coisas surgem como um rio que corre e, como anoto tudo, fui desfiando lembranças e descrevendo momentos que vivi.

Anda sempre com um caderno?

Sempre. Como eu dizia no tempo em que vivia no Rio de Janeiro, um pequeno caderno com uma caneta encaixada é o meu garfo e faca. Anoto frases, palavras que oiço e o que observo. Nesta hora da vida, tenho muitos papéis, muitos cadernos, muitas cartas e tudo isso está na mistura que é este livro.

Diz que teve uma fase da vida em que era uma escritora compulsiva de cartas…

Era um tempo. Tenho cartões postais da minha infância, uma época em que as pessoas escreviam umas às outras e ficavam os registos. Hoje, tudo é fugaz, tudo se apaga, tudo se esquece, tudo é digital e tudo está a correr para a frente. Acho que não nos faz mal correr um bocadinho para trás. Dar dois passos atrás para avançar mais três é bom. Há um lado de "não memórias", que é o lado testemunho. Acho que nós, jornalistas, temos que dar um testemunho do nosso tempo e enquadrá-lo num contexto maior para vivermos este nosso tempo. O que dá sentido ao que fazemos durante a vida é dar testemunho do que se passa à nossa volta e de até que ponto é que nós estamos nele.

Já não escreve cartas?

Gosto de escrever cartões. Cada vez que saio de Lisboa escrevo postais aos meus netos, é a tradição do registo. Hoje, acabamos por escrever mais e-mails.

Descreve-se como uma "andarilha do mundo". Porquê?

Talvez por ser canhota e acelerada, saltito muito. Até mesmo na minha maneira de conversar, passo de uns assuntos para os outros com facilidade e sobretudo agora, que tenho de apanhar a vida que me resta, como se andasse atrás dela. Depois de ter terminado este livro, sinto que existe um fio da história, que é o pensamento que corre como as nuvens.

Este livro tem até receitas como a da tarte de Tatin ou da Clam Chowder, a sopa de Nova Iorque.

Tem muito da vida privada, ou seja, estão lá histórias de viagens, de momentos que vivi, mas sobretudo das casas dos meus amigos onde fiquei. Não tenho onde se come, onde se dorme e a que horas se vai. No fundo é a ideia do testemunho. Depois tem uma parte de denúncia, de maldades que as pessoas fazem umas às outras, de heranças e muitas emoções, como a memória de três grandes amigas que morreram de cancro. Mas não é dramático nesse sentido, acho que é terno.

Que amigos homenageia no livro?

Vários, como o António Alçada Baptista, que é especial, um amigo que foi muito importante na minha vida e no meu pensamento sobre as coisas. Há também a Graça Morais, a Zélia e o Jorge Amado, o David Mourão Ferreira, o José Saramago, a Nélida Piñon e os meus amigos gregos e belgas. Enfim, também não são só memórias, nem sei bem descrever. É uma mistura de tudo isso.

É uma pessoa que gosta de pessoas?

Completamente. No Brasil, chamavam-me "garimpeira de gente", como aquelas pessoas que andam no rio com uma peneira a tentar apanhar pepitas de ouro, numa procura. De facto, interesso-me pelas pessoas. Há um capítulo do livro em que falo dos "transparentes nesta vida".

Quem são esses transparentes?

São, por exemplo, pessoas que estiveram no meu dia a dia durante anos – os amigos que vinham almoçar e estudar em nossa casa, os das férias, os da praia no verão, os da adolescência, os das festas e os dos namoros – e que sumiram, de repente.

Já tem uma ideia para o próximo livro?

Tenho muitas entrevistas que fiz às mais variadas pessoas e gostava de fazer uma antologia dos portugueses de Portugal e de fora de Portugal. Penso que a entrevista é a melhor forma de se conhecer alguém e é muito interessante ver o que aconteceu às pessoas desde a altura em que a entrevista foi feita. Mas nunca se sabe. Acordamos e temos uma ideia, e imediatamente nos entregamos à ideia. Nunca sabemos o amanhã.

O que está a ler agora?

Acabei O Processo Violeta, da Inês Pedrosa, e agora estou a ler Em tudo havia beleza, do escritor espanhol Manuel Vilas. Foi o melhor livro do ano em Espanha. A seguir quero ler o Etty, de Etty Hillesum, a judia, que era católica, e que morreu num campo de concentração. Leio um livro de cada vez e nunca adormeço sem ler. Acho que os livros devem ter um texto literário de qualidade ou então são lixo. Pode parecer presunçoso dizer isto, mas hoje publicam-se coisas muito mal escritas.





Leonor Xavier

* Leia duas das mais de 60 histórias do livro Há Laranjeiras em Atenas

Ver, Ouvir, Imaginar

Procuro-a e não se revela esta primeira fase, entre aquelas tantas que seriam as primeiras, ou que se atropelam entre si para ser. Mesmo assim, dispenso a frase e mergulho em sensação de viagem, sobre este mundo e o outro, estas e outras pessoas, as de dentro e as de fora.

E eu própria, seguindo à toa e sem definido norte ou sul, enquanto me pergunto se vale a pena contar, e por fugazes momentos penso que sim, vale a pena. Acreditando numa espécie de missão que me foi dada, essa de dizer que não basta olhar, é preciso ver. Por assim dizer, eu entretenho-me a olhar e tenho cuidado a ouvir. (…). Reparo no que se passa à minha volta, guardo os pormenores, sem esforço já contei quantas senhoras estão sentadas naquela mesa reservada no restaurante japonês, de certeza são avós de muitos netos, vão ao cabeleireiro pintar o cabelo aloirado, vestem-se de bege e usam foulards de seda.

Acho que almoçam às terças-feiras, pela naturalidade com que as vejo continuarem conversas há pouco tempo suspensas, serão irmãs algumas, outras poderão conhecer-se desde pequenas, ou terão estudado no mesmo colégio.

E sem esforço também reparo numa outra mesa onde um pai almoça com dois filhos pequenos em luta com os sushis que querem levar à boca, quero saber se um dos meninos vai deixar o telemóvel esquecido no banco do restaurante.

Contentes por se acharem juntas, na mesa do canto estão três amigas e o filho de uma delas adormecido na cadeirinha de bebé. Uns namorados, ela de blazer, ele de gravata, segredam-se, parecem entendidos na onda da gastronomia portuguesa.

A vida está em todas estas desimportâncias. Com elas vou costurando o pensamento, e relembrando outras cenas, outras toadas de fala, outros costumes, outras cidades em outros países. (…).

Bom é Viver

Os netos perguntam-me sobre o amor e o mundo. Eu digo que sorte a vossa, conversar com a avó sobre o amor e o mundo. Fui na lua de mel a Madrid, ficámos na Gran Via e Madrid já era a cidade grande, a grande viagem. Eu casada, cabeça levantada a encarar o porteiro do hotel, andando por ali adiante até ao elevador de botões dourados, o marido atrás de mim, de chave do quarto na mão. Era assim ser-se casada.

Eu digo que sorte a vossa, a liberdade de viver. Ser adolescente e namorar, poder ir e vir, passar o fim de semana, viajar a Madrid ou a Londres ou a Roma ou a Barcelona com os namorados, dormirem juntos. Jantarem sozinhos quando a casa está por vossa conta.

Eu, nem pensar que tal fosse possível. O cinema era em grupo, as festas eram em grupo, um beijo era quase roubado para não se ver. Andar de mão dada não era costume. O braço a envolver o corpo era sinal de libertinagem.