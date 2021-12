Professores contratados devolvem parte do subsídio de Natal. Ministério diz que foi pago indevidamente

Vários professores contratados terão sido contactados para devolver parte do subsídio de Natal que receberam. Os casos, relatados pelo Diário de Notícias, referem-se a docentes com contrato até ao final do ano letivo, que receberam o subsídio por inteiro. Foram contactados pelo Ministério da Educação (ME) para devolver a verba pessoalmente nas Finanças, refere o jornal.