Moção de censura ao Governo do Chega, que será votada na próxima semana, tem reações diferentes à direita. Os liberais vão votar a favor. O PSD vai abster-se.

O Chega continua a dividir a direita. Nem a IL nem o PSD se deixam convencer pela iniciativa de André Ventura, que quer marcar o regresso ao Parlamento com a apresentação de (mais uma) moção de censura. A proposta terá chumbo certo, graças à maioria absoluta do PS, mas coloca os partidos mais à direita numa posição incómoda. Nem liberais nem sociais-democratas estão de acordo com o timing e os moldes da iniciativa, mas vão votar de maneiras diferentes. O PSD vai abster, a IL vai votar a favor.