A nova estrela do Chega suspeito de alterar notas

António Pinto Pereira, advogado, professor universitário, comentador e nova estrela do Chega, tem uma mancha no seu currículo universitário no Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas (ISCSP) da Universidade de Lisboa. Em 2018, terá sido alvo de uma ação disciplinar por alegadamente manipular testes de escolha múltipla de alunos. À SÁBADO, o ISCSP não desmente: “Tanto neste caso em específico como noutros, todos os elementos processuais apenas dizem respeito aos respetivos intervenientes.” Uma coisa é certa: apesar de nada ter sido tornado público na altura, os alunos do curso em 2018 sabem que aconteceu – e contam à SÁBADO.