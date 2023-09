Moção de censura do Chega pode servir para manter António Costa afastado dos debates quinzenais. Tema ainda será discutido em conferência de líderes parlamentares. Oposição quer Costa no Parlamento antes do Orçamento. Santos Silva e PS invocam regimento.

Os debates quinzenais com o primeiro-ministro voltaram. Mas a moção de censura apresentada pelo Chega e o facto de se estar a aproximar a discussão do Orçamento do Estado para 2024 podem atirar para dezembro o próximo debate deste tipo. É que o regimento da Assembleia da República diz que "na quinzena seguinte às moções de censura" não deve haver debate com o primeiro-ministro. A moção do Chega foi discutida no dia 19 de setembro.