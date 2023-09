Detida menor suspeita de ter matado a irmã

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma menor de 16 anos foi detida esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por matar a irmã, de 19 anos, em Peniche. A vítima estava desaparecida há um mês.





Segundo o comunicado da PJ, a detida terá utilizado uma arma branca para desferir um "número de facadas" na irmã por motivo fútil, provocando-lhe a morte.



As autoridades afirmam que a jovem vítima terá sido morta dentro da residência, tendo a irmã " lavado o interior da casa para ocultar pistas, e enterrado o corpo nas traseiras da residência em terreno arenoso".



"Ontem, desde o início da manhã, procederam-se a várias diligências de investigação, junto dos familiares diretos, bem como à realização de vários exames e perícias, realizadas pela Equipa do Local do Crime do Laboratório de Polícia Cientifica desta PJ, resultando inequívoco que ocorrera uma morte violenta na domicílio da desaparecida", pode ler-se no comunicado.



A detida vai ser presente às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.







Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em comunicado, a PJ lembra que a vítima foi dada como desaparecida a 19 de agosto. O corpo foi encontrado na noite desta quarta-feira, 13 de setembro.