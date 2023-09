Moita. O caso da mulher do vereador do Chega

Desde que o poder na Moita passou para as mãos do PS, nas Autárquicas de 2021, que a câmara tem sido fértil em contratações de familiares de membros do executivo através de avenças ou concursos. Em maio concluiu-se mais um processo, neste caso a mulher do vereador Ivo Pedaço, que entrou para os quadros da autarquia.