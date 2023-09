Rede de extrema-direita divulga propaganda russa em Portugal

A editora do neonazi João Martins começou a traduzir obras do ideólogo russo de Vladimir Putin. Um antigo candidato do PNR e colaborador da editora estreitou ligações com o movimento extremista brasileiro Nova Resistência, a maior máquina de propaganda duginista em português.

Era um encontro ansiado. Em 2008, Flávio Gonçalves rumou à Rússia para discursar na Universidade Estatal de Moscovo a convite do Movimento Internacional da Eurásia, que promove a liderança russa do espaço da Eurásia para desafiar o Ocidente liberal. Uma das figuras máximas do movimento era então o filósofo Aleksandr Dugin, hoje apontado como o ideólogo de Vladimir Putin – e o português conseguiu conhecê-lo. “Foi aí que contactei diretamente com Dugin pela primeira vez e pedi autorização para o editar cá”, diz Flávio Gonçalves à SÁBADO, que regressou a Lisboa com o aval editorial de Aleksandr Dugin, com quem foi “mantendo pontualmente contacto por email e Facebook”.