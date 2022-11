Ministério Público acusa secretário de Estado Miguel Alves de prevaricação

No âmbito de um processo que nasceu da Operação Teia.

O Ministério Público está a acusar o secretário de Estado Miguel Alves do crime de prevaricação. Miguel Alves é arguido em dois processos.







Segundo o Observador, o MP avança com a acusação no âmbito de uma certidão extraída da Operação Teia, que diz respeito às suspeitas de que a empresa de Manuela Couto, mulher do ex-autarca socialista de Santo Tirso, tenha sido favorecida na adjudicação de vários contratos.Em atualização