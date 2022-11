Secretário de Estado Miguel Alves demite-se

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, anunciou a saída do Governo. A demissão aconteceu pouco depois de ter sido público que o Ministério Público (MP) o tinha acusado por prevaricação.







O primeiro-ministro, António Costa, já confirmou que aceitou o pedido de demissão do seu adjunto. No seu pedido de demissão, Miguel Alves garante estar "de consciência tranquila, absolutamente convicto da legalidade de todas as decisões". Porém, considera que deixaram de estar reunidas as condições para continuar no Governo.Em comunicado, o gabiente de António Costa refere que "o primeiro-ministro recebeu e aceitou o pedido de demissão do Dr. Miguel Alves das funções de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, tendo já proposto a sua exoneração ao senhor Presidente da República". "O primeiro-ministro agradece ao Dr. Miguel Alves a disponibilidade para ter aceitado exercer as funções que agora cessa e oportunamente proporá ao senhor Presidente da República a sua substituição", pode ler-se na mesma nota.Miguel Alves estava sob pressão desde que se soube que tinha pagado 300 mil euros adiantados a uma empresa pela construção de um centro de exposições - que ainda não existe -, quando era presidente da Câmara de Caminha. No entanto, a acusação que agora enfrenta diz respeito a um outro processo que estava a ser investigado desde 2019 e do qual já era arguido.Miguel Alves é arguido em dois processos. Segundo avançou o Observador, e aconfirmou junto da Procuradoria Geral da República (PGR) o MP avança com a acusação no âmbito de uma certidão extraída da Operação Teia, que diz respeito às suspeitas de que a empresa de Manuela Couto, mulher do ex-autarca socialista de Santo Tirso, tenha sido favorecida na adjudicação de vários contratos.Ainda esta tarde a ministra Mariana Vieira da Silva tinha afirmado que o "para o Governo a situação está esclarecida". A titular da pasta da Presidência, fazia assim alusão ao facto de António Costa já ter declarado que não estava em causa a confiança política em Miguel Alves.Em atualização