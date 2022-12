Corruptos, mas ainda autarcas

Crimes como favores sexuais a subornos para facilitar empregos condenaram-nos por corrupção. Mas recusam deixar as câmaras, à espera do recurso aos tribunais superiores.

Não é aceitável que alguém condenado por corrupção exerça um cargo público, na medida em que qualquer ato administrativo ou político em que seja decisor está sempre sob a suspeita de ser um corrupto a decidir.” É com esta certeza e por considerar que se trata de “uma questão democrática” e não “jurídica”, que o presidente da Associação Frente Cívica diz à SÁBADO que “quem está condenado por corrupção não pode estar à frente dos destinos de uma entidade pública”. Porque os condenados por corrupção “são objetivamente corruptos à luz e nos termos da pronúncia do tribunal”.



Mas entre a salvaguarda dos “princípios da ética republicana” defendida por Paulo de Morais e a realidade que por estes dias se vive em Barcelos, Marvão e Penamacor há uma diferença assinalável. Neste último caso, o vereador socialista suspendeu entretanto o mandato, mas a oposição exige a renúncia imediata de José António Ramos, cuja “conduta” era discutida à hora do fecho desta edição numa sessão da Assembleia Municipal. “Não podemos esperar menos”, reivindica o movimento “Abraçar Penamacor”, que elegeu dois vereadores nas últimas autárquicas.