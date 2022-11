Luísa Salgueiro é arguida na operação Teia

Luísa Salgueiro é arguida no caso Teia, que está a ser investigado pelo DIAP do Porto. A autarca socialista, à frente da câmara de Matosinhos desde 2017, viu o município ser alvo de buscas em 2019, no âmbito precisamente da operação Teia. Na altura, a PJ recolheu documentos no gabinete da presidência da câmara, onde trabalhava já, como chefe de gabinete, Marta Laranja Pontes, filha do ex-presidente do IPO do Porto, José Maria Laranja Pontes, um dos principais visados na operação Teia. Agora, Luísa Salgueiro foi mesmo constituída arguida, a 24 outubro.