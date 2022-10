Secretário de Estado adiantou 300 mil euros para projeto ainda sem concretização

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O atual secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, assinou um contrato-promessa de arrendamento, quando era autarca em Caminha, em que o município garantiu um adiantamento de 300 mil euros ao futuro senhorio e um pagamento mensal de 25 mil euros durante 25 anos para o arrendamento de um pavilhão multiusos no valor de oito milhões de euros, mas o edifício ainda não existe e que nem tem local para ser construído, avança o jornal Público.







Com este contrato, a autarquia não só adiantou os 300 mil euros como assinou um contrato que assegurava o arrendamento do pavilhão Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) por 25 anos, com uma renda de 25 mil euros mensais.Miguel Alves não deu esclarecimentos sobre o contrato com a Green Endogenous SA (criada em fevereiro de 2020). "Todas as questões sobre esse tema devem ser dirigidas à Câmara Municipal de Caminha", referiu o secretário de Estado