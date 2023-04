Christine Ourmières-Widener: "Sou um bode expiatório numa batalha política"

As mais lidas

A presidente cessante da TAP, Christine Ourmières-Widener, está a ser esta tarde ouvida em sede de comissão parlamentar de inquérito na sequência da sua exoneração depois da polémica com o pagamento de uma indeminização à ex-administradora Alexandra Reis.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A CEO começou por explicar que o despedimento não teve "motivações pessoais", tendo sido antes o resultado de uma série de "divergências" na aplicação da estratégia e do plano de reestruturação da empresa.Christine Ourmières-Widener esclareceu ainda que recebeu uma mensagem de Hugo Mendes, a 02 de fevereiro de 2022, a informar que Pedro Nuno Santos autorizava a indemnização a Alexandra Reis e a pedir que fechasse o acordo.A ainda presidente executiva da companhia aérea sublinhou que "não tomou nenhuma decisão relevante" no processo de saída da ex-administradora Alexandra Reis, com uma indemnização de cerca de 500.000 euros, e que atuou como um intermediário entre o Governo e os advogados."Eu não sabia que não havia coordenação entre o Ministério das Infraestruturas e Habitação e o Ministério das Finanças, tão pouco sabia que o Ministério das Infraestruturas não tinha poder para aprovar este acordo, bem como não sabia que havia um risco legal, naquela altura", acrescentou Ourmières-Widener.A presidente executiva da TAP considera ser "um mero bode expiatório" e acusou o Governo de fazer um despedimento "ilegal, por dois ministro e pela televisão", sem respeito por uma executiva sénior.(em atualização)