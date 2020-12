Marcelo esperou quase nove meses para apertar cerco a Cabrita

Cabrita , Marcelo e o SEF.

A propósito do assassinato do cidadão ucraniano , Ihor Homenyuk , no aeroporto e da recente... Publicado por Telmo De Noronha Correia em Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020

Porque será q um PR q fala tanto sobre tanta coisa escolhe ñ falar sobre gravíssimas perversões no SEF? https://t.co/0MxICNf3hp — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) November 18, 2020

O Presidente da República quer que se apure "rapidamente" se morte por tortura no SEF foi caso isolado. O pedido surgiu esta quinta-feira, quando o ministro da Administração Interna (MAI) já estava sob um coro de críticas pela demora na reação à morte de um cidadão ucraniano que foi torturado nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa.Ihor Homeniuk morreu em março e em abril já o ministro Eduardo Cabrita tinha sido chamado ao Parlamento para dar explicações sobre o caso. Mas só agora, depois de a diretora nacional do SEF se ter demitido após a assunção de que se tratou de "tortura" e depois das acusações da família da vítima sobre a falta de apoio do Estado Português, Marcelo carregou nas tintas na reação."Se é [um caso] isolado, em que há responsáveis, eventualmente considerados como tal no fim do processo, é uma coisa. Se isto é uma forma de funcionamento do SEF, é outra coisa. E é muitíssimo mais grave. Isso tem de ser apurado rapidamente", disse aos jornalistas no dia em que se soube que Cabrita irá novamente responder aos deputados sobre o caso na próxima terça-feira e um dia depois da demissão da diretora nacional do SEF Cristina Gatões."Importa verificar se há ou não há um pecado mortal do sistema. Se há, então este SEF não serve e tem de se avançar para uma realidade completamente diferente", insistiu em declarações aos jornalistas, numa altura em que a própria líder parlamentar do PS tinha sido particularmente dura na análise à demora na demissão da responsável pelo SEF, embora ressalvando considerar que Eduardo Cabrita "tem" condições para continuar ministro.Rebelo de Sousa lembrou que já tinha pedido apuramento de responsabilidades em março. "Eu disse que era preciso investigar até às últimas consequências o que se tinha passado, nomeadamente em termos criminais". Mas nunca tinha sido tão incisivo como nas declarações feitas agora. E isso foi notado à esquerda e à direita.Telmo Correia, líder parlamentar do CDS não deixou passar em branco a forma como só agora Marcelo deu ênfase a um caso que há meses era alvo de requerimentos e perguntas ao Governo por parte de vários partidos na Assembleia da República, incluindo o seu.Num post no Facebook, Telmo Correia ataca não só atraso do Presidente, mas a forma escolhida por Marcelo para intervir, apontando o dedo ao SEF."O Presidente da República (9 Meses depois) descobre que há um tema e resolve pronunciar-se: Para quê? Para exigir a um Ministro manifestamente incapaz? Exigir pronúncia do PM em nome do Governo? Pedir justiça implacável? Não! 9 Meses depois o PR descobre um problema e resolve pôr em causa......o SEF !!!? Uma instituição fundamental para a nossa segurança colectiva, ainda que alguns dos seus elementos tenham cometido um crime hediondo", escreveu Telmo Correia, a menos de dois dias de o CDS se reunir em Conselho Nacional para deliberar se apoia ou não a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa."Por este critério e vindo de quem vem ficamos a saber que para o primeiro Magistrado da Nação: desmandos nas forças de segurança no SEF, na PSP ou na GNR não levarão à punição exemplar dos culpados (maçãs podres sempre existiram) e à protecção das instituições. Mas, pelo contrário, a escolha foi e será pela protecção dos governantes incapazes (como quase sempre ao longo do mandato) e um ataque a uma instituição que pode e deve seguramente ser reorganizada, mas que devia ser protegida. De quem se devia esperar o maior institucionalismo. Tempos estranhos. Mau demais para ser verdade. Dirão, é só mais uma...........é verdade. Mas é mais do mesmo e ainda assim clarificador para o que se pode esperar em relação ao futuro sobre o qual nos pronunciaremos, em breve", comenta o líder parlamentar centrista.Em novembro, a também candidata Ana Gomes tinha apontado o dedo ao do sobre a morte de Ihor Homeniuk."Porque será que um Presidente da República, que fala tanto sobre tanta coisa, escolhe não falar sobre gravíssimas perversões no SEF?", escreveu Ana Gomes no Twitter.A forma como Marcelo Rebelo de Sousa comentou o caso do SEF, numa altura em que o MAI está debaixo de fogo fez lembrar a intervenção do Presidente que, em 2017, seria lida como fundamental para deixar cair a antecessora de Cabrita no ministério, Constança Urbano de Sousa.Então, numa declaração ao país, o Presidente defendeu a necessidade de "abrir um novo ciclo", na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande e de 17 de outubro, onde morreram no conjunto mais de 100 pessoas. Marcelo defendeu que esse novo ciclo "inevitavelmente obrigará o Governo a ponderar o quê, quem, como e quando melhor serve esse ciclo". Horas depois, a ministra caía.Desta vez, não se sabe se Cabrita se aguentará ou não no cargo. Mas a pressão tem vindo a aumentar e PSD e IL já pedem abertamente a sua demissão, enquanto o BE prefere esperar para ouvir primeiro as suas explicações na audição da próxima semana.Uma coisa é certa: Cabrita foi escolhido por António Costa para o lugar de Constança precisamente por ter o peso político que faltava à sua antecessora e com a missão de travar as polémicas no MAI. Ao longo do mandato, Eduardo Cabrita já conta, contudo, com algumas polémicas, sendo a da morte de Ihor Homeniuk a mais grave.Ao contrário de Constança Urbano de Sousa, Cabrita faz parte há muitos anos do núcleo duro de Costa. Foram colegas de faculdade e por várias vezes trabalharam juntos, desde a experiência na Administração de Justiça de Macau em 1988 às vezes em que estiveram no mesmo executivo com primeiro com Guterres e depois com Sócrates. Se Cabrita cair, cairá um dos mais próximos de António Costa.