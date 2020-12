Governo vai indemnizar família de cidadão ucraniano morto no aeroporto de Lisboa

O Governo vai pagar uma indemnização à família de Ihor Homenyuk, o cidadão ucraniano que morreu em março no aeroporto de Lisboa, dentro das instalações do SEF. "O Conselho de Ministros decidiu assumir, em nome do Estado, a responsabilidade pelo pagamento de uma indemnização pela morte de um cidadão à sua guarda e em instalações públicas", lê-se em comunicado após a reunião dos ministros."Perante a morte do cidadão de nacionalidade ucraniana Ihor Homeniuk por factos ocorridos no espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, a 12 de março de 2020, verificando-se o envolvimento de três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, acusados pela prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de detenção de arma proibida, o Governo assume a responsabilidade pelo pagamento de uma indemnização à viúva e aos dois filhos menores de Ihor Homeniuk", indica. "É acolhida a disponibilidade manifestada pela Provedora de Justiça para colaborar, cometendo-lhe a definição do montante da indemnização a pagar e os termos do respetivo pagamento."Eduardo Cabrita garantiu hoje que não se demite do cargo. A diretora do SEF demitiu-se esta quarta-feira.