Marcelo Rebelo de Sousa falou esta quinta-feira sobre a morte do cidadão ucraniano nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em março. "Temos de perceber se é ato isolado ou se é sistema", referiu o Presidente da República em conferência de imprensa. As declarações surgem um dia depois da demissão da diretora nacional do SEF e minutos depois da conferência de imprensa do ministro da Adminstração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o mesmo tema.Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda que embora ainda exista uma investigação interna, já é possível ver em relação ao caso da morte de Ilhor Homeniuk a atribuição de uma indemnização já é uma assunção de culpa e responsabilidade do Estado e aí justifica-se a indemnização. No entanto, o problema maior, disse, é saber se este "é um ato isolado ou sistema". "Se isto é uma forma de sistema de funcionamento do SEF é mais grave e tem de ser apurado rapidamente. Se for sistemático está em causa o próprio SEF. E o Governo tem de ser o primeiro admitir que uma instituição não pode funcionar assim."Apesar de ainda estar a decorrer o processo em tribunal, a atribuição da indemnização e a demissão da diretora do SEF depois de ter admitido "tortura" são assunções de que algo está errado, aponta o Presidente.