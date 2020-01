FC Porto no Constitucional contra continuidade de juiz adepto do Benfica no processo dos emails

O FC Porto vai recorrer para o Tribunal Constitucional da decisão do Tribunal da Relação do Porto de recusar o pedido escusa do processo da divulgação dos emails do Benfica por parte do FC Porto . O juiz desembargador avançou com a tentativa de dispensa uma vez que é sócio do Benfica há mais de 50 anos, tendo recebido em março de 2019 o emblema 'Águia de Ouro', sendo também acionista da SAD encarnada e frequentador assíduo do Estádio da Luz.