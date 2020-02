A carregar o vídeo ...

Um dos 18 cães desnutridos que, na quarta-feira, foram apreendidos ao cavaleiro João Moura, morreu durante o transporte para um abrigo, em Palmela. Um outro cão apreendido ao toureiro está ainda em estado considerado crítico.



A SOS animal constituiu-se como assistente no processo movido contra o cavaleiro tauromáquico João Moura por maus-tratos a animais. O toureiro foi constituído arguido pelo crime de maus-tratos a cães que cria. Moura negou todas as acusações de maus-tratos aos animais que tinha ao seu cuidado e que lhe foram retirados pela GNR.Num comunicado enviado às redações, a SOS Animal identifica o toureiro como sendo "o maior criador de galgos do país, é um dos principais promotores de corridas de cães em Portugal"."A visão da SOS Animal sobre o bem-estar animal é clara: corridas estimuladas por treinos negativos, maus-tratos e exploração de cães para obtenção de benefícios financeiros ou para entretenimento humano é errado", pode ler-se no comunicado que diz ainda que o arguido incorre em dois incumprimentos da lei – maus tratos a animais e abandono. A representação da SOS Animal ficará a cargo do advogado António Garcia Pereira.João Moura arrisca até dois anos de prisão por deixar os seus cães passar fome.

O cavaleiro tauromáquico chegou a ser detido na quarta-feira por suspeitas de maus tratos a animais, em Monforte, no distrito de Portalegre, na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua propriedade, tendo sido apreendidos 18 cães. A detenção ocorreu no seguimento de uma investigação realizada pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).