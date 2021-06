Impedir a desinformação ou censurar? Para que serve a Carta dos Direitos na Era Digital?

Apesar de ter sido aprovado no Parlamento com algumas abstenções, mas sem um único voto contra, e entretanto já ter sido promulgado pelo Presidente da República, o texto da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital está a ser alvo de debate público novamente e chovem acusações de que promove a censura, com a Iniciativa Liberal a pretender fazer uma adenda à lei.



A carta em causa prevê direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no ciberespaço, mas também uma tarifa social de acesso à Internet e foi aprovada em votação final global, com a abstenção do PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal. O texto resulta de dois projectos, do PS e do PAN, que apresentaram um texto comum.



Já depois da promulgação, a Iniciativa Liberal informou que iria "apresentar um projeto de lei para revogar artigos" que impõem, alegadamente, uma regime de censura.