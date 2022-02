Estacionar trotinetas em cima do passeio custa multas às empresas e pode em breve custar a quem comete a infração.

Estacionar trotinetas no passeio é proibido. E a EMEL já está a multar

Já lhe aconteceu reservar uma trotineta na aplicação, chegar ao local e não a encontrar em lado algum? Não é um mistério. É a EMEL, que em ações de fiscalização, reboca os veículos estacionados em cima do passeio na cidade de Lisboa. Há semanas, uma carrinha da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa parada no Largo do Intendente, em Arroios, rebocou, pelo menos, três trotinetas.

Segundo o fiscal que procedia ao reboque, cada veículo rebocado custará às aplicações de transporte 75 euros de multa. "Desde 2019, a EMEL procede à atuação e recolha de veículos que se encontram mal estacionados na via pública, nomeadamente trotinetas", informou à SÁBADO a assessora da empresa Teresa Loureiro.

"A EMEL cobra o valor da coima, ao respetivo proprietário do veículo, acrescido dos custos de remoção e de depósito aplicável, que foram fixados em 50% do valor aplicado a veículos ligeiros, de acordo com o Código da Estrada", acrescenta.