Laura Ferreira. Marcelo e PSD recordam mulher de Passos Coelho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu esta terça-feira as "mais sentidas e amigas condolências" ao ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho pela morte da sua mulher, salientando que Laura Ferreira "deixou um traço de humanidade e serviço comunitário na sociedade portuguesa".

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresenta "as mais sentidas e amigas condolências" ao também ex-líder do PSD, "neste momento de enorme perda da sua mulher".

Para o chefe de Estado, Laura Ferreira, que morreu hoje em Lisboa, foi "alguém que deixou um traço de humanidade e serviço comunitário na sociedade portuguesa".

O PSD, por seu turno, disse ter recebido "com grande consternação" a notícia da morte de Laura Ferreira, salientando que era uma "figura muito acarinhada" e que "deixa saudades".

"Foi com grande consternação que o Partido Social Democrata recebeu a notícia do falecimento de Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro e ex-presidente do PSD", refere uma nota publicada no site do partido.

No texto, o PSD assinala que Laura Ferreira, que morreu em Lisboa durante a noite, era uma "figura muito acarinhada por toda a família social-democrata", e "deixa saudades nos que com ela conviveram ao longo dos anos".

A nota indica igualmente que o presidente do PSD, Rui Rio, "expressa a Pedro Passos Coelho e à restante família o seu mais sentido pesar nesta hora".



Também o eurodeputado do PSD Paulo Rangel usou a rede social Twitter para deixar "uma palavra de pesar pelo falecimento de Laura Ferreira". Na ótica do social-democrata, Laura Ferreira "primou, na sociedade, pela empatia humana", bem como "pela mais presente das discrições".



Apontando estar "longe, em missão parlamentar", o deputado ao Parlamento Europeu deixou igualmente "todo o conforto a Pedro Passos Coelho" e "um tributo ao seu amor - ao amor deles - que comove e inspira".

Laura Ferreira, de 54 anos, era acompanhada pelo Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, onde morreu.