O juiz Ivo Rosa decidiu impedir o acesso aos interrogatórios da fase de instrução da Operação Marquês a jornalistas que se tenham constituído como assistentes no processo. A decisão, divulgada pelo Diário de Notícias, consta de um despacho do magistrado com data de 12 de março depois do Ministério Público ter apresentado um requerimento que retira a jornalistas de profissão o estatuto de assistentes ao processo.

De acordo com o jornal i, a decisão surgiu depois de uma jornalista da RTP, que não é assistente, ter questionado ao tribunal se as diligências apenas deveriam ser abertas a intervenientes processuais - como é o caso dos assistentes.