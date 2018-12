O ex-ministro argumenta ainda que o juiz Carlos Alexandre lhe pediu ajuda para se tornar director do SIS e que a sua recusa da proposta terá resultado numa vingança por parte do magistrado.

Prestes a enfrentar a prisão, depois de ter sido condenado a cinco anos de prisão efectiva por crimes de tráfico de influência, e após ter esgotado os recursos disponíveis, o antigo ministro concedeu uma entrevista à TVI, no mesmo dia em que vários meios de comunicação noticiaram que se irá entregar na terça-feira de livre vontade para cumprir a sua pena, algo que o próprio confirmou esta segunda-feira ao canal de televisão.

Armando Vara, ex-administrador da CGD e ex-vice do BCP, prometeu na entrevistas fazer revelações fortes no futuro: "Para onde vou irei ter tempo de escrever, vou ter tempo de reflectir e vocês vão ter tempo de investigar", declarando-se sempre inocente das acusações e referindo-se à sua sentença como uma "aberração". Questionado sobre que relevações seriam essas, Vara afirmou que há um tempo certo para tudo e deixou um recado aos jornalistas: "façam o vosso trabalho".

Para o ex-ministro adjunto de António Guterres, a acusação do Ministério Público é um "projecto de poder" e que foi vítima do juiz Carlos Alexandre, que esteve à frente dos processos "Face Oculta" e "Operação Marquês", que se terá movido contra Vara sob uma "lógica da vingança", uma vez que este não o aceitou "ajudar como me foi pedido".

"Como teria sido a minha vida nestes últimos 10 anos se tivesse aceitado ajudar Carlos Alexandre? E não foi só a mim que me foi solicitado", defende Armando Vara, invocando os processos "Face Oculta", pelo qual foi condenado, e "Operação Marquês", no qual é um dos acusados. Sobre o processo "Vistos Gold", Vara voltou a acusar o juiz de querer encetar uma vingança contra si por querer ser director dos Serviços de Informações de Segurança (SIS).

Além de considerar o seu julgamento uma "aberração", Vara argumenta que a pena aplicada foi excessiva. "Os juízes deixaram-se influenciar pela máquina de propaganda do Ministério Público", reclama, voltando a insistir que não há provas de ter recebido 25 mil euros e prendas de Natal por tráfico de influência e que, por isso, só foi condenado por um MP com uma "agenda política".



Vara foi condenado em Setembro de 2014 pelo Tribunal de Aveiro a cinco anos de prisão efectiva por três crimes de tráfico de influência, após o colectivo de juízes ter dado como provado que este recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho (principal arguido do processo "Face Oculta") como compensação por ter favorecido as suas empresas. O ex-administrador da CGD não se conformou com a decisão e recorreu ao Tribunal da Relação do Porto, que negou o provimento ao recurso.



Depois da tentativa falhada, Armando Vara decidiu interpor um novo recurso, já no Supremo Tribunal de Justiça, que não foi admitido, passando então para o Tribunal Constitucional em Julho passado.