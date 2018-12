"O Ministério Público envia ao Tribunal de Execução das Penas e aos serviços prisionais e de reinserção social, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, cópia da sentença que aplicar pena privativa da liberdade". Foi com base neste artigo do Código do Processo Penal que a associação "Frente Cívica" pediu, recentemente, esclarecimentos à Procuradora-geral da República, Lucília Gago, se o Ministério Público já deu seguimento ao pedido de prisão de Armando Vara, já que o antigo banqueiro, condenado a cinco anos de cadeia no processo da Face Oculta, ainda não começou a cumprir a respectiva pena de cadeia.Numa carta assinada por Paulo Morais, presidente da "Frente Cívica, refere-se que, depois de uma série de peripécias processuais , "finalmente em Novembro a opinião pública tomou conhecimento de que definitivamente o Tribunal Constitucional rejeitara a pretensão de Armando Vara". Por isso, continuou o autor, "na sequência desta deliberação, finalmente a condenação a cinco anos de prisão no processo Face Oculta terá transitado em julgado, precisamente no dia 11 de Dezembro de 2018".Certo é que o antigo administrador do Millennium BCP e da Caixa Geral da Depósitos continua em liberdade. E, como referiu Paulo Morais, o "alarme social foi agravado com a entrevista televisiva de Armando Vara ao canal de televisão TVI, em 10 de Dezembro, uma vez que, nesta entrevista, este questiona o sistema de Justiça e insinua comportamentos menos adequados por parte de alguns intervenientes no processo. Fica mesmo a sensação que Vara não respeita a Justiça portuguesa e, consequentemente, não cumprirá as suas decisões"."Atento o facto de que a indignação na opinião pública é crescente face a esta falta de execução e consequente cumprimento duma decisão judicial, solicitamos nos informe, se e quando o Ministério Público enviou ao Tribunal de Execução de Penas e aos serviços prisionais a cópia da sentença que aplica a pena privativa da liberdade, em cumprimento do artigo 477.º do CPP. Tomamos a liberdade de recordar que se encontra já ultrapassado o prazo de cinco dias previsto no nº 1 do mesmo artigo", finalizou Paulo Morais, na carta enviada a Lucília Gago.Depois da condenação em primeira instância no processo da "Face Oculta", recorde-se, o Tribunal da Relação do Porto decidiu, há mais de um ano, manter a condenação de cinco anos de prisão efectiva do antigo vice-presidente do BCP no processo Face Oculta.A 5 de Abril de 2017, o TRP confirmou a condenação da maioria dos 32 arguidos individuais que recorreram: Manuel Godinho (o sucateiro que geria o Grupo O2), Paulo Penedos e Armando Vara, que recebeu indevidamente 25 mil euros do primeiro para facilitar adjudicações.O Tribunal Constitucional era a última esperança de Armando Vara, já que a decisão da Relação não é passível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), onde só as condenações superiores a oito anos são recorríveis. A defesa de Vara tinha de conseguir provar que o antigo governante foi julgado ou condenado por leis ou normas que vão contra a Constituição.