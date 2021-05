PJ está a fazer buscas a Pinto da Costa, FC Porto e Portimonense

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), um órgão do Ministério Público (MP) especializado em criminalidade complexa, e a Polícia Judiciária (PJ) têm em curso uma operação de buscas e apreensão de documentos centrada sobretudo na área metropolitana do Porto e no Algarve. A diligência no terreno está a ser feita no âmbito dos chamados processos do futebol, é dirigida pelo procurador Hugo Neto e visa as instalações das SAD do Futebol Clube do Porto e do Portimonense, além de altos responsáveis destas duas sociedades anónimas desportivas e de outras empresas sedeadas em Portugal e no estrangeiro.



Dois dos principais alvos individuais são, segundo a SÁBADO apurou, o presidente da Porto SAD, Jorge Nuno Pinto da Costa, e o empresário que controla desde 2013 a maioria do capital da Portimonense SAD, Constantin Teodoro Panagopoulos, um brasileiro conhecido no meio futebolístico como Teo Fonseca. Outros dos alvos serão os locais de trabalho e computadores de Rodiney Sampaio da Silva e de Edgar Vilaça, respetivamente, o presidente e o diretor financeiro da SAD do clube algarvio.



O processo visa suspeitas da prática de fraude fiscal, falsificação de documento e branqueamento de capitais, entre outros crimes. Em causa está a investigação de vários negócios do futebol, sobretudo relacionados com transferências de jogadores, empréstimos financeiros cruzados e repartições avultadas de comissões por vários intermediários. As autoridades pretendem apurar também as reais relações entre as duas sociedades anónimas desportivas e alguns dos seus responsáveis, que poderão ter agido em alguns negócios a título individual. Este é mais um processo que tem origem nos documentos que foram tornados públicos pelo pirata informático Rui Pinto no caso Football Leaks.