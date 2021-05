Covid-19: Mais quatro mortes e 485 infetados em 24 horas

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 485 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e quatro mortes.







Odemira - Covid-19 Lusa

O Norte continua a ser a região que regista o maior aumento de casos: mais 169 novas infeções em 24 horas. A seguir surge a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 167 novos casos.Tendo em conta os dados divulgados no dia anterior, há a registar 315 recuperados (são agora 801.621).O índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 0,93 a nível nacional e a incidência do vírus é de 51 casos por cem mil habitantes em todo o território português e de 48,7 casos por cem mil habitantes em Portugal continental.

Nos hospitais continuam internadas 248 pessoas (menos nove, em 24 horas) e nas unidades de cuidados intensivos estão 71 doentes.





Ao todo, Portugal regista 21.874 casos ativos.