Festa do Sporting. Doze adeptos precisaram de receber tratamento hospitalar

Alguns adeptos do Sporting foram assistidos na urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Fonte hospitalar explica que alguns ferimentos ligeiros foram causados pelas balas de borracha disparadas pela PSP. E quatro agentes ficaram feridos sem gravidade.

O Sporting foi campeão, mas nem todos os momentos foram de festa. Adeptos mais exaltados e uma intervenção da PSP com recurso a balas de borracha resultaram em vários momentos de tensão, quer durante o jogo entre a equipa dos leões e o Boavista, quer durante os festejos. Os desacatos resultaram em vários feridos ligeiros - uns assistidos no local e outros precisaram mesmo de tratamento hospitalar.

À SÁBADO, fonte do Hospital de Santa Maria adiantou que deram entrada 12 pessoas na urgência daquela unidade hospitalar, com ferimentos ligeiros. "Casos ligeiros, pequenos traumatismos, alguns relacionados com balas de borracha", adiantou a mesma fonte. Entre as especialidades de oftalmologia e ortopedia, os casos não foram além de pequenos traumatismos.

Durante a noite de festejos, um dos adeptos leoninos foi atingido por uma bala de borracha na cabeça, tendo sido encaminhado para o Hospital de Santa Maria, onde foi assistido na urgência de oftalmologia. O adepto teve alta ao início da manhã desta quarta-feira.