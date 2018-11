Auditoria forense considera como de "alto risco" o empréstimo ao grupo económico de Berardo para a compra de acções do BCP em 2007.

O empréstimo da CGD ao grupo económico de Joe Berardo para a compra de acções do BCP, em 2007, é um dos créditos de alto risco que constam na auditoria forense que o Governo promoveu aos actos de gestão do banco do Estado no período de 2000 a 2015: no relatório dessa auditoria, que a CGD já entregou ao Ministério Público, consta que o grupo de Berardo tem uma dívida ao banco público de cerca de 280 milhões de euros.



