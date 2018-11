A Ministra do Mar recebe hoje 13 entidades para discutir a paralisação do Porto de Setúbal, que se encontra parado devido ao protesto dos estivadores. Na mesma mesa, estarão 13 entidades. O encontro arranca às 17 horas no Ministério do Mar, em Algés.

Desde 5 de Novembro que os trabalhadores eventuais do Porto de Setúbal se mantêm em greve, exigindo um contrato colectivo de trabalho. A tensão aumentou na quinta-feira, dia 22 de Novembro, quando alguns estivadores e deputados tentaram impedir a entrada de um autocarro com funcionários, que iriam carregar um navio com viaturas produzidas na Autoeuropa. Os manifestantes acabaram por ser retirados por elementos da PSP.





Nesse mesmo dia, a ministra Ana Paula Vitorino apelou a uma revisão das relações laborais e a um entendimento entre as partes. Porém, para o Sindicato dos Estivadores e Actividade Logística (SEAL), liderado por António Mariano, o Governo e a administração portuária estão a incendiar o conflito laboral.

Além do SEAL, estarão ainda presentes no Ministério esta tarde o Sindicato Nacional dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros, a CGTP, a UGT, a administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra e as empresas que operam no porto de Setúbal.

A Operestiva, uma empresa de trabalho portuário, contrata ao turno 90 estivadores. Alguns encontram-se nesta situação há dez anos ou até há 20 anos. Além de um contrato colectivo de trabalho, os funcionários pedem prioridade quando for necessário colmatar os picos de actividade no porto de Setúbal.

Este porto está parado. Nos portos de Lisboa e Figueira da Foz não se fazem as horas extraordinárias.

A 21 de Novembro, a ministra do Mar deu instruções ao Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) e à Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) para a correcção das disfunções do Porto de Setúbal, através de uma carta: "É desejável que sejam introduzidas alterações na estrutura das relações de trabalho existentes no Porto de Setúbal, entre os empregadores portuários e os trabalhadores que constituem o contingente de mão-de-obra, que contemple a redução da precariedade e que ao mesmo tempo permita a sustentabilidade económica das empresas", lê-se na missiva.