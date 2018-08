Apesar do pagamento de prémios no banco público, os sindicatos mantêm a greve, desvalorizando estas medidas.



A Caixa Geral de Depósitos (CGD) discutiu com as autoridades nacionais e europeias a atribuição de prémios de desempenho em Setembro aos trabalhadores, tendo recebido luz verde para avançar para as compensações por parte do Governo e de Bruxelas.



O banco público recebeu o aval ao abrigo do princípio que a CGD deve operar no mercado em igualdade de circunstâncias com os seus concorrentes privados, apurou o jornal Público junto do Ministério das Finanças, na sequência dos resultados que mostram que a Caixa voltou a ter lucros.



Mesmo com estas compensações anunciadas, os sindicatos desvalorizam a atribuição de prémios - que podem vairar entre os 500 e os 3.000 euros - e mantiveram o anúncio de greve, em antecipação da negociação que se avizinha sobre o novo Acordo de Empresa. O valor dos prémios estará dependente da avaliação das chefias e o cumprimento de objectivos comerciais, de assiduidade e outros.



As três estruturas sindicais mais representativas dos quase 8.000 trabalhadores da Caixa questionam o momento da comunicação dos prémios às chefias em vésperas de greve.



A acompanhar o pagamento destes prémios, vai ainda registar-se o pagamento das progressões por mérito relativas a 2018 para todo o quadro de pessoal.



Em declarações ao diário, o presidente do Sindicatos dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC), João Lopes afirmou: "Não fomos consultados. A atribuição de um bónus aos trabalhadores ultrapassa os sindicatos". Lopes acredita ainda que o pagamento destes prémios envia sinais contraditórios aos trabalhadores na medida em que "a mesma administração que acha que o Acordo de Empresa tem ser radicalmente alterado, acha que há dinheiro para distribuir prémios, com critérios que ninguém entende".